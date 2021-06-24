«Тепер ще й виправдовується»: дружину Преснякова-молодшого звинуватили у зоряній хворобі

Дружина колишнього зятя Алли Пугачової Володимира Преснякова Наталя Подольська виявилася дуже суворої господинею. Днями Подольська звільнила няню молодшого сина — співачці не сподобалося, як та відповіла на її зауваження.

У соцмережі обурена актриса передала слова няні, яка сказала: «Ми з вами співпрацює, Наталя».

«Добре, що у мене велика сім'я, яка допомагає в несподівані моменти складнощів, адже сьогодні я полетіла на роботу. Моє спостереження — няні і мами — це, як пішоходи та водії», — написала співачка, яка знову в пошуках няні.

Допис стали бурхливо обговорювати у мережі. Після цього Подольська вирішила роз'яснити ситуацію:

«Няню я звільнила, звичайно ж, не за те, що вона сказала, що ми співпрацюємо. А за те, що я попросила її не гуляти з Ванею по жарі, а сидіти на веранді в прохолодній тіні, тим самим виявляючи турботу про обох. Ваня дуже погано спить на спеці. І мені здавалося, що не ходити 2 години по жарі, а посидіти на комфортній веранді для няні теж буде краще. На що через 5 хвилин отримала смс: «Я не буду цього робити. Ходити й рухатися людині корисно для здоров'я, а сидіти шкідливо».

Співачка обурилася категоричному формулюванню няниної відмови і заявила, що це вибір няні, а вона «не збирається витрачати час на загравання».

Тепер з дитиною Наталії допомагає її 73-річна мама.

У мережі обидві дописи Подольської розкритикували. Шанувальники співачки пишуть, що вона «схопила зоряну хворобу». І її виправдання з приводу нібито некоректної поведінки няні недоречні. Причому в обох дописах співачка наголосила на тому, що вона господиня, а няня у неї працює. Малося на увазі, що зі своїм роботодавцем так поводитися не можна, потрібно няні знати своє місце.

Нагадаємо, Наталя Подольська і Володимир Пресняков-молодший виховують двох синів. Старший син Артем, можливо, готується піти по стопах батьків. На дні народження батька він заспівав пісню про стюардесу, доповнивши її новими словами. Вийшла пісня про найкращого у світі тата.

Фото Instagram / nataliapodolskaya

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