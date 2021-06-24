Після відпочинку в Греції Анна Сєдокова оголосила війну зайвій вазі

Співачка Анна Сєдокова після відпустки в Греції, яку провела з чоловіком Янісом Тіммою і дітьми, оголосила війну зайвій вазі. Артистка зізналася, що останнім часом набрала шість кілограмів. У відпустці вона дозволила собі розслабитися, і це стало для неї катастрофою.

«Я і не думала, що так можу. Ставши вчора ввечері на ваги, я зрозуміла, як виглядає катастрофа. Взяла себе в руки і придумала те, що змінить моє життя і твоє», — не впадала у відчай Сєдокова. Боротися із зайвими кілограмами їй не звикати. Повернувшись до Москви, всього за кілька днів вона розпрощалася з двома і запросила підписниць худнути разом з нею.

«Як ви зрозуміли, у мене після Греції плюс 6 кг. Єдине заспокоює, що я знаю, як це змінити. У мене сьогодні вранці було 66,5 кг. А 2 дні тому 68,5 кг. І зараз у мене гаряча пропозиція до тебе. Хочеш приходити у форму зі мною? Я виберу 10 дівчаток, з якими створю групу в телеграм і ми скинемо мої (і сподіваюся ваші) кг разом!» , — запропонувала Сєдокова і підкреслила, що ніяких грошей їй не потрібно.

Нагадаємо, Анна Сєдокова відпочивала в Греції, на мальовничому острові Міконос з чоловіком і дітьми, в тому числі і донькою Монікою, яка живе з батьком в США. Колишній чоловік Сєдокової заборонив вивозити дитину в Росію і публікувати фото. Анна змушена проводити час з дочкою на нейтральній території.

Відпустка Анни була затьмарена жахливою алергією і кропив'янкою, що ледь не закінчилося набряком Квінке.

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