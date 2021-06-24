«Крим — улюблене місце в Росії»: в СБУ пояснили, чому Кіркорову заборонили в'їзд в Україну

У Службі безпеки України пояснили, чому російський співак Філіп Кіркоров потрапив до «чорного списку» осіб, що загрожують національній безпеці України. Виявилося, що в усьому винні кримські концерти Кіркорова і висловлювання з приводу приналежності півострова. Про це повідомляє Українська правда.

«Підставою стали неодноразові пропагандистські концерти і заяви Філіпа Кіркорова, в яких він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією, а також наполягав на тому, що окупований півострів — це частина РФ. При цьому він регулярно виступав в АР Крим, в'їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску», — йдеться в заяві СБУ.

Кіркоров був запрошений виступити в Москві 18 березня в чергову річницю анексії півострова. Анонсуючи свій концерт в соцмережах, співак заявив про «возз'єднання» Криму і РФ. Пізніше, вже на концерті, Кіркоров заявив, що «Крим — це моє улюблене місце в Росії».

З 2015 року Кіркоров внесений в базу даних «Миротворця» за свідоме порушення кордону України при поїздках до окупованого Криму.

Фото fkirkorov/Instagram

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