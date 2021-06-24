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Померла зірка серіалів «Вулиці розбитих ліхтарів» і «Таємниці слідства»

16:31 24 червня 2021
Інна Волгіна

У Росії померла актриса театру і кіно Інна Волгіна, відома за серіалами «Вулиці розбитих ліхтарів» і «Таємниці слідства». Волгіній було 53 роки. Про це повідомили в театрі «Російська антреприза» ім. Андрія Миронова, де грала актриса.

Як повідомляє «Фонтанка», в театрі кажуть, що актриса просто «згоріла». Свій останній спектакль Волгіна відіграла 20 травня. Актрисі стало погано ще на репетиції, але від виступу Інна не відмовилася. Після цього Волгіна довго лікувалася, але в ніч на 24 червня пішла з життя.

Інна Волгіна — представниця петербурзької акторської династії, її батьками були Аркадій Волгін і Єлізавета Міллер. Чоловік — теж відомий актор театру Валерій Соловйов. Театру Волгіна віддала 31 рік життя.

"Таємниці слідства"

У 2000-х Волгіна стала зніматися ще і в кіно. Крім епізодичних ролей (як, наприклад, у фільмі «Sказка O Sчастье»), актриса з'являлася в серіалах «Вулиці розбитих ліхтарів», «Контора», «Інші», «Біла стріла. Відплата», «Таємниці слідства», «Ментовські війни».

инна волгина
"Контора"

Фото kino-teatr.ru, mironov-theatre.ru

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