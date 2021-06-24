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Другий за добу актор з «Вулиць розбитих ліхтарів» помер в Росії

22:27 24 червня 2021
олександр лесков

Слідом за Інною Волгіною, помер ще один відомий актор Олександр Лєсков, який знімався в серіалі «Вулиці розбитих ліхтарів». Лєскову було 73 роки. Про це повідомляє Стархіт.

Актор знявся в 13 фільмах і серіалах, включаючи «Шанс», «Ментовські війни», «Честь мундира», «Катерина. Повернення любові», «Мушкетери Катерини», «Чорний ворон», «Переділ. Кров з молоком», «Гончі-2», «Королівство кривих.».

Також Лєсков був відомий як актор театру, зігравши в постановках Театру комедії ім. Акімова, Ленкома, МДТ, БДТ, Театру Ризької драми.

Нагадаємо, 17 червня помер російський актор Андрій Єгоров, який знімався у відомих детективних фільмах і серіалах («Докази з минулого», «Далекобійники»).

Фото: kino-teatr.ru

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Другий за добу актор з «Вулиць розбитих ліхтарів» помер в Росії

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