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Сина Павліка виписали з пологового будинку з помилкою у свідоцтві про народження

10:46 25 червня 2021
Віктор Павлік з дружиною

Дружина Віктора Павліка, Катерина Репяхова, яка нещодавно народила сина Михайла, виклала в соціальні мережі фотографію свідоцтва про народження малюка, прізвище якого відрізняється від тієї, яку носить співак.

На фото, яке вона виклала у сторіз в Instagram видно, що їхнього з Віктором сина звуть Михайло Вікторович Павлик, у той час, як в українському варіанті прізвище співака пишеться «Павлік».

Раніше Катерина викладала у соціальні мережі фотографії з пологового будинку і розповідала, як відбувалися пологи. Є серед них і фото перших хвилин життя їхнього з Віктором Павліком малюка. Також вона розповідала, що доглядати за сином їй допомагає мама.

Фото зі сторінки Катерини Репяхової із соціальних мереж.

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