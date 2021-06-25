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Шоу-бізнес

«Життя довжиною в метр»: зірка «Дизель Шоу» розповіла про проблеми через маленький зріст

13:28 25 червня 2021
вікторія Булітко

Зірка «Дизель Шоу» Вікторія Булітко показала, як непросто їй живеться з ростом 1,54 метра. Часом для елементарної щоденної рутини актрисі не обійтися без стільця. Про це Булітко поскаржилася в Instagram.

Вікторія порівнює себе з хоббітом. «У мене зріст 154. Народилася я 54 см. Тобто, моє життя довжиною в метр», — пожартувала вона.

Шанувальники відповіли Вікторії, що вона, можливо, і хоббіт, зате дуже красивий.

Нагадаємо, раніше Булітко поділилася секретами швидкого схуднення, а також порадила спосіб позбутися від хронічного недосипу

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