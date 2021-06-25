Повеселилися «по-гусарські»: Алла Пугачова з дочкою Крістіною в «шикарному мундирі» позували на вечірці

Співачка Алла Пугачова вже показувала в Instagram, як личать їй прості блузки білого кольору. З цього приводу в фан-акаунті Примадонни з'явилося показове архівне фото, де в білому і Алла Борисівна, і Крістіна Орбакайте, і їхні подруги актриса Олеся Судзиловська і бізнесвумен Марина Юдашкіна. Судячи з усього, фото було зроблено на сімейному святі, і гостей попросили не відступати від дрес-коду.

Пугачова і її найближчі подруги сяяли в білому кольорі. Співачка була в легкій шифоновій сукні. Алла не стала з нагоди свята експериментувати із зачіскою і обмежилася простою укладкою.

Крістіна Орбакайте виділялася, навіть одягнувшись в біле, оскільки для вечірки вибрала щось на зразок гусарського мундиру із золотистою вишивкою, а до нього — джинси з лампасами-бахромою.

Маму і дочку обсипали компліментами: «Які прекрасні блондинки», «Усі без винятку красуні, знамениті, класні», «Ого, Алла Борисівна молодше всіх тут», — пишуть шанувальники.

А ось ідею з монохромним дрес-кодом (частина гостей одяглася повністю в біле, ще частина — в чорне) сприйняли без захвату. «Занадто всі однакові», — скаржаться фоловери.

Нагадаємо, раніше фанати опублікували фото Алли Пугачової в простій нюдовій блузці з відкритими плечима і джинсових шортах.

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