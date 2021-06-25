27.25 / 27.48 32.47 / 32.86
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Повеселилися «по-гусарські»: Алла Пугачова з дочкою Крістіною в «шикарному мундирі» позували на вечірці

16:19 25 червня 2021
Пугачова

Співачка Алла Пугачова вже показувала в Instagram, як личать їй прості блузки білого кольору. З цього приводу в фан-акаунті Примадонни з'явилося показове архівне фото, де в білому і Алла Борисівна, і Крістіна Орбакайте, і їхні подруги актриса Олеся Судзиловська і бізнесвумен Марина Юдашкіна. Судячи з усього, фото було зроблено на сімейному святі, і гостей попросили не відступати від дрес-коду.

Пугачова і її найближчі подруги сяяли в білому кольорі. Співачка була в легкій шифоновій сукні. Алла не стала з нагоди свята експериментувати із зачіскою і обмежилася простою укладкою.

Крістіна Орбакайте виділялася, навіть одягнувшись в біле, оскільки для вечірки вибрала щось на зразок гусарського мундиру із золотистою вишивкою, а до нього — джинси з лампасами-бахромою.

Маму і дочку обсипали компліментами: «Які прекрасні блондинки», «Усі без винятку красуні, знамениті, класні», «Ого, Алла Борисівна молодше всіх тут», — пишуть шанувальники.

А ось ідею з монохромним дрес-кодом (частина гостей одяглася повністю в біле, ще частина — в чорне) сприйняли без захвату. «Занадто всі однакові», — скаржаться фоловери.

Нагадаємо, раніше фанати опублікували фото Алли Пугачової в простій нюдовій блузці з відкритими плечима і джинсових шортах.

293

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

12-поверховий будинок обрушився у США

Названо причину обвалення багатоповерхівки у США

Знаки зодіаку

Ретроградному Меркурію — відбій: п'ять знаків зодіаку, яким пощастить у коханні і фінансах

дівчинка

Схопив за шию і почав душити: в Харкові чоловік ледь не позбавив життя 10-річну дівчинку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.