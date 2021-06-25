«Була б ідеальною дружиною»: Бузова звернулася з пропозицією до Філіпа Кіркорова

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова, яка недавно «жарко» цілувалася зі своїм відображенням у дзеркалі, спробувала себе в незвичній ролі няні за лаштунками фестивалю «Жара».

У Instagram Бузова показала, що поки співак Філіп Кіркоров виступав на сцені, вона спочатку розважалася зі своєю подругою, а потім почала бавити дітей «поп-короля».

Зокрема, Ольга показала у сторіс, як обіймається з Аллою-Вікторією и Мартіном, а також розважає їх грою.

«Філіп, ти знаєш! Я була б ідеальною дружиною і матір'ю», — заявила Бузова, яка зробила кілька кадрів з дітьми.

Нагадаємо, що Кіркорова страшно розлютив той факт, що Україна внесла його до списку небажаних осіб, назвавши загрозою національній безпеці.

З цього приводу він вибухнув у мережі гнівним постом, заявивши про «недолугих чиновників», дружбу народів і любов до України.

А у Службі безпеки України пояснили, що всьому виною кримські концерти Кіркорова і його висловлювання з приводу приналежності окупованого Росією півострову.

До речі, сама Бузова — фігурант баз «Миротворця». Причина все та ж — незаконне відвідування Криму та гастролі на окупованому півострові.

Фото Ольги Бузової із соціальних мереж.

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