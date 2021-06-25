«Мріяла про ідеальну усмішку»: Поплавська з «Моя улюблена Страшко» розповіла, чим схожа на свою героїню

Українська актриса Ірина Поплавська, яка виконала головну роль у серіалі «Моя улюблена Страшко», розповіла, що в дитинстві зіткнулася з булінгом, як і її героїня. У студії «Сніданок з 1 + 1» Ірина згадала, як з 12 років дуже соромилася свого трохи низького й хрипкого голосу.

За її словами, питання про тембр її голосу задавали часто, що доводило спочатку школярку, а потім і дорослу дівчину, майже до сліз.

«Було неприємно, боляче, доходило до того, що в незнайомих компаніях я мовчала. Поки в одній з вистав я не подолала свій страх, набралася сміливості й заспівала з мікрофоном на сцені — це змінило моє ставлення до власного голосу», — розповіла Ірина.

За словами Поплавської, брекети у неї справжні і вона сама попросила продюсерів серіалу їх поставити. У дитинстві Ірина носила брекети. Після того, як їх зняли, відбулися деякі зміни і виникла необхідність ставити їх вдруге. Актриса боялася, що через них її більше не запрошуватимуть на проби. Але коли зрозуміла, що пройшла на роль Насті Глушко, попросила продюсерів дозволити їй носити брекети. На її думку, вони зроблять головну героїню більш цілісною.

«Моя Настя теж багато років мріяла про ідеальну усмішку», — уточнила актриса.



24-річна Поплавська сказала, що їй подобається образ милої і розумної Насті, яка влаштовується у велику косметичну компанію помічником директора.

Вона розуміє, як Настя переживає булінг, з яким колись зіткнулася сама.

Поплавська зазначила, що серіал покаже глядачам, як можна справлятися з непростими життєвими обставинами, з якими стикаються люди у сучасному суспільстві.

Нагадаємо, саундтреком до серіалу став новий хіт групи KAZKA «Красива серцем».

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