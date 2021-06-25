27.25 / 27.48 32.47 / 32.86
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Справжня принцеса»;: внучка Ротару покрасувалася глибоким декольте посеред поля в Росії

19:11 25 червня 2021
внучка Ротару

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, якій місяць тому виповнилося 20 років, живе повним й насиченим життям. Дівчина навчається у Нью-Йорку і займається моделінгом, а також співає й танцює, легко подорожуючи з однієї країни в іншу.

У недавньому дописі в Instagram Соня розмістила світлини, зроблені в Росії.

На них дівчина позувала сонячним днем посеред золотого поля у білосніжній мінісукні з глибоким декольте на тонких бретелях. На голові у красуні була стильний солом'яний капелюх.

При цьому Сонечка як справжня модель не забула показати стрункі довгі ноги, доповнивши образ нюдовим макіяжем й розпустивши світле волосся.

Для пояснення фоловерам з України Соня зазначила, що фотосесія є архівною, для peopletalkru, проте її улюбленою і до цього дня.

«To this day one of my favourite photo shoots. Working with @peopletalkru is always», — написала вона.

Читачі сторінки із захопленням прокоментували появу дівчини на знімках.

Нагадаємо, нещодавно Соня Євдокименко «засвітилася» на фестивалі «Білі ночі» у Києві, де її брат Анатолій проводив сет. Соня спеціально приїхала з Нью-Йорка, щоб підтримати Анатолія й танцювала поруч з ним.

Фото Instagram / iamsofiaeve

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

внучка Ротару

«Справжня принцеса»;: внучка Ротару покрасувалася глибоким декольте посеред поля в Росії

Євро-2020

Суперкомп'ютер визначив долю збірної України і назвав переможця Євро-2020

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

ягідний крамбл

Швидко, смачно і не шкодить фігурі: секрет ягідного крамбля від Тетяни Литвинової

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.