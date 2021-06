«Справжня принцеса»;: внучка Ротару покрасувалася глибоким декольте посеред поля в Росії

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, якій місяць тому виповнилося 20 років, живе повним й насиченим життям. Дівчина навчається у Нью-Йорку і займається моделінгом, а також співає й танцює, легко подорожуючи з однієї країни в іншу.

У недавньому дописі в Instagram Соня розмістила світлини, зроблені в Росії.

На них дівчина позувала сонячним днем посеред золотого поля у білосніжній мінісукні з глибоким декольте на тонких бретелях. На голові у красуні була стильний солом'яний капелюх.

При цьому Сонечка як справжня модель не забула показати стрункі довгі ноги, доповнивши образ нюдовим макіяжем й розпустивши світле волосся.

Для пояснення фоловерам з України Соня зазначила, що фотосесія є архівною, для peopletalkru, проте її улюбленою і до цього дня.



«To this day one of my favourite photo shoots. Working with @peopletalkru is always», — написала вона.



Читачі сторінки із захопленням прокоментували появу дівчини на знімках.

Нагадаємо, нещодавно Соня Євдокименко «засвітилася» на фестивалі «Білі ночі» у Києві, де її брат Анатолій проводив сет. Соня спеціально приїхала з Нью-Йорка, щоб підтримати Анатолія й танцювала поруч з ним.

