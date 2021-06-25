Літак з вагітною Катею Осадчою потрапив в ураган: ледь встигли приземлитися

Популярний телеведучий Юрій Горбунов та його вагітна дружина Катерина Осадча потрапили в ураган відразу по прильоту до Львова. Про це Горбунов написав у себе в Instagram.

Сильний вітер і дощ почався через хвилину після їхньої посадки.

«Ось вона, стихія! І нічого не поробиш! Львівське літо рулить! Літак реально качає! І все це почалося через хвилину після нашої посадки, яка була теж не простою! Літак кидало як метелика! Пілотові — браво», — написав Юрій.

За його словами, повітряну машину кидало так, як ніби це не потужний лайнер, а сільська маршрутка, яка їде по вибоїнах далеко від райцентру.

Катерина Осадча також опублікувала відео вдалого приземлення, яке виявилося дуже непростим з огляду на складні погодні умови.

Пост Горбунова і Осадчої відразу прокоментували їхній кум Потап, Наталя Могилевська та інші українські зірки.

Нагадаємо, сьогодні Львовом пронеслася потужна буря. Злива затопила вулиці і двори. Сильний вітер ламав дерева, паркани, електроопори. Тимчасово було зупинено рух міського транспорту.

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