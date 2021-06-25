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Шоу-бізнес

Підтримав окупацію Криму: в Києві протестують проти концерту репера Басти

21:49 25 червня 2021
протест

У п'ятницю, 25 червня, російський репер Баста (Василь Вакуленко), якому забороняли в'їзд в Україну, повинен був виступати в Stereo Plaza в Києві. Але перед початком концерту в столиці почалася акція протесту, передає ТСН.

Десяток людей прийшли до концерт-холу з плакатами: «Баста підтримує окупацію Криму», «Баста фінансує російську армію», «Баста — путінська шістка».

З гучномовця вони розповідали про політичну позицію виконавця і нагадували тим, що прийшли на виступ, що той гастролював в окупованому Криму, брав участь в пропагандистських російських конкурсах.

На думку активістів, Баста не має морального права виступати на українській землі.

«Ця сволота приїхала сьогодні до Києва і хоче заробляти гроші на українцях. Ходити на концерти цієї людини — значить підтримувати окупацію Криму», — заявив один з учасників акції.

Але гості ігнорували заклики активістів — вони проходили повз будівлю. Як тільки гучномовець у чоловіка вимкнувся, люди в чергах вигукнули: «Ура!»

Нарешті активісти скандували: «Басту геть!»

Протестувальники кидали димові шашки у натовп, що зібрався на концерт Басти. Шашки загасили водою охоронці.

Нагадаємо, Василь Вакуленко з 2017 по 2020 роки перебував у переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, через регулярні гастролі в окупованому Криму. Проте у 2021 році СБУ та прикордонна служба заборону не продовжили.

Нещодавно Баста потрапив у скандал в Києві — це сталося на початку травня в кафе на Хрещатику.

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