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Рятівне джакузі: онук Пугачової та його дружина сховалися в саду від пекельної спеки

7:27 26 червня 2021
Микита Пресняков з дружиною

Аномальна спека, що прийшла з Європи, вдарила не тільки по Україні, але й по сусідніх країнах. Так, жителі столиці країни-агресора Москви у пошуках порятунку від палючої спеки спрямовуються ближче до водойм.

Не стали винятком онук Алли Пугачової Микита Пресняков та його дружина, модель Олена Краснова, що розповіли про своє «втечу» в Instagram.

Виявляється, молоді люди придбали надувне джакузі, яке планували розташувати на колишній дачі Пугачової в Істрі. І час настав. Спочатку пара порозважалася на Істрінському водосховищі, покатавшись на вейкбордах, а пізніше перебралася до саду.

Без води Пресняков і Краснова протрималися недовго, практично відразу ж занурившись у вируюче та прохолодне джакузі.

Невістка Орбакайте поділилася кадрами з басейну, в якому вона ніжиться разом з чоловіком.

Дівчина при цьому позувала в мінібікіні з анімалістичним принтом, із задоволенням демонструючи свою зону декольте, а Микита старанно допомагав їй у цьому.

Нагадаємо, до свого п'ятдесятиріччя співачка Крістіна Орбакайте випустила документальний фільм про своє життя, сім'ю, дітей. У ньому вона особливо багато часу приділила старшому синові Микиті й пояснила, чому називає первістка принцом.

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