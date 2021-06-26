Рятівне джакузі: онук Пугачової та його дружина сховалися в саду від пекельної спеки

Аномальна спека, що прийшла з Європи, вдарила не тільки по Україні, але й по сусідніх країнах. Так, жителі столиці країни-агресора Москви у пошуках порятунку від палючої спеки спрямовуються ближче до водойм.



Не стали винятком онук Алли Пугачової Микита Пресняков та його дружина, модель Олена Краснова, що розповіли про своє «втечу» в Instagram.

Виявляється, молоді люди придбали надувне джакузі, яке планували розташувати на колишній дачі Пугачової в Істрі. І час настав. Спочатку пара порозважалася на Істрінському водосховищі, покатавшись на вейкбордах, а пізніше перебралася до саду.



Без води Пресняков і Краснова протрималися недовго, практично відразу ж занурившись у вируюче та прохолодне джакузі.



Невістка Орбакайте поділилася кадрами з басейну, в якому вона ніжиться разом з чоловіком.

Дівчина при цьому позувала в мінібікіні з анімалістичним принтом, із задоволенням демонструючи свою зону декольте, а Микита старанно допомагав їй у цьому.

Нагадаємо, до свого п'ятдесятиріччя співачка Крістіна Орбакайте випустила документальний фільм про своє життя, сім'ю, дітей. У ньому вона особливо багато часу приділила старшому синові Микиті й пояснила, чому називає первістка принцом.

201

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter