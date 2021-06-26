Маестро педикюру: Наташа Корольова показала, як Тарзан цілує їй пальці на ногах

Народжена в Україні, але занесена на сайт «Миротворець» 48-річна співачка Наташа Корольова любить дивувати передплатників в Instagram фактами зі свого подружнього життя з 51-річним Сергієм Глушком. Нещодавно співачка демонструвала свій портрет авторства Тарзана.

А кілька годин тому Наташа зняла на відео свій педикюр, який потребував корекції. І пообіцяла, що чоловік їй його прикрасить.

І в цей момент Тарзан, перебирають у руках пальчики коханої, не стримався і почав їх цілувати.

«Так що кому буде цікаво, що Серьога намалював мені на нігтику, який у мене стерся, завтра побачите в ефірі «Жари», — пообіцяла, хихикаючи від задоволення, співачка.

Такий поворот подій дуже здивував передплатників, які добре пам'ятають, як минулого року зоряна сім'я опинилася на межі розлучення через швидкоплинну романтичну пригоду Тарзана, але змогла відновити відносини і тепер знову радує шанувальників своїм дуетом. Тепер, схоже, пристрасть між подружжям спалахнула з новою силою.

Нагадаємо, нещодавно Королева в ефірі росТВ розповіла, коли позбулася цнотливості. А також про те, що на цю тему ніколи не говорила з мамою.

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