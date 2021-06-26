27.22 / 27.48 32.43 / 32.87
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Маестро педикюру: Наташа Корольова показала, як Тарзан цілує їй пальці на ногах

9:42 26 червня 2021
Корольова і Тарзан

Народжена в Україні, але занесена на сайт «Миротворець» 48-річна співачка Наташа Корольова любить дивувати передплатників в Instagram фактами зі свого подружнього життя з 51-річним Сергієм Глушком. Нещодавно співачка демонструвала свій портрет авторства Тарзана.

А кілька годин тому Наташа зняла на відео свій педикюр, який потребував корекції. І пообіцяла, що чоловік їй його прикрасить.

І в цей момент Тарзан, перебирають у руках пальчики коханої, не стримався і почав їх цілувати.

«Так що кому буде цікаво, що Серьога намалював мені на нігтику, який у мене стерся, завтра побачите в ефірі «Жари», — пообіцяла, хихикаючи від задоволення, співачка.

Такий поворот подій дуже здивував передплатників, які добре пам'ятають, як минулого року зоряна сім'я опинилася на межі розлучення через швидкоплинну романтичну пригоду Тарзана, але змогла відновити відносини і тепер знову радує шанувальників своїм дуетом. Тепер, схоже, пристрасть між подружжям спалахнула з новою силою.

Нагадаємо, нещодавно Королева в ефірі росТВ розповіла, коли позбулася цнотливості. А також про те, що на цю тему ніколи не говорила з мамою.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Знаки зодіаку

Ретроградному Меркурію — відбій: п'ять знаків зодіаку, яким пощастить у коханні і фінансах

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

дощ

Погода різко погіршується: на морських курортах пройдуть дощі, а в Києві оголошено штормове попередження

Ломаченко&nbsp;— Накатані

Ломаченко — Накатані: онлайн-трансляція бою в США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.