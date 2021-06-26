Дуже схожа на бабусю: внучка Софії Ротару прогулялася з красенем Джиммі й зачарувала шанувальників

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко, яка нещодавно прилітала до Києва на виступи свого брата Анатолія, часто переміщається по всьому світу і може порівнювати реалії різних країн. Але дівчині цікаво, що думають її фоловери в Instagram про міста, в яких побували. Саме з таким питанням вона звернулася до передплатників у свіжому дописі.

«У кожного з нас те чи інше місто формує різне сприйняття. При цьому для кожного — особливе. Поділіться, яке місто справило на вас найбільш яскраві враження?» — підписала Соня фото, на якому зображена в широких літніх штанах та зручному топі.

При цьому дівчина тримає у руці поводок з симпатичним песиком Джиммі.

Своє запитання дівчина адресувала явно українцям та жителям інших пострадянських країн, оскільки вона пише пости англійською. Крім того, вивіски і знаки на фото спеціально розмиті — ймовірно, щоб не впливати на відповіді читачів.

Передплатники активно включилися у запропоновану гру «запитання — відповідь» і почали пропонувати свої варіанти — Київ, Нью-Йорк, Барнаул і т.д. Завдяки відповідям красуня могла зрозуміти, де живуть її фоловери.

Крім того, фанати не упустили можливості відзначити красу дівчини, а також те, наскільки вона схожа на свою бабусю, легендарну Софію Михайлівну Ротару.

Ймовірно, Соня залишилася задоволена відповідями. Дівчина продовжить ставити запитання в майбутньому і публікувати свої яскраві фото.

Фото Instagram / iamsofiaeve

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