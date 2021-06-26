Був період становлення особистості: екс-солістка «Ранєток» Огурцова розповіла про секс з подругою по групі

Солістка групи «Ранєтки» Женя Огурцова у своїй книзі про подробиці життя за лаштунками розповіла про секс з подругою й знову торкнулася тему харасменту, яка зараз дуже актуальна у російському шоу-бізнесі, пише «Стархіт».

Огурцова була особливо близька з Оленою Третьяковою, з якої продовжує дружити й зараз. У своєму блозі дівчина описала їхній секс у 17 років.

«Ще в 17 років у мене виникло питання: а секс з дівчиною — як це? Становлення особистості, підвищена сексуальність, нічого нового», — пише Женя.

За словами Жені, за популярність колективу солісткам довелося заплатити зламаною психікою.

Співачка поділилася неприємною історією про домагання з боку дорослого чоловіка, коли їй було всього 16 років. Згадати про харасмент артистці допоміг психолог, до якого вона звернулася після відходу з групи.

На думку 31-річної Огурцової, емоційне й сексуальне насильство над підлітками небезпечно, оскільки вони можуть сприймати це за норму. Незміцнілі особистості занурюють у закрите суспільство й впроваджують модель сім'ї.

«Ти головою розумієш, що все це пахне чимось нездоровим, але тебе переконують, що все в порядку», — поділилася Женя.

Після того, як людина починає усвідомлювати який кошмар з нею відбувався, вона починає звинувачувати себе у тому, що не зупинила це.

Раніше про історію насильства розповіла й Олена Третьякова. Її перший сексуальний досвід теж стався не з власної волі і з людиною з керівного складу.

Однією з перших тему харасменту підняла в Росії популярна актриса Олена Проклова. Вона шокувала глядачів своєю розповіддю про сексуальні домагання з боку відомого артиста. Після цього в російському шоу-бізі вибухнув гучний скандал. Були ті, хто підтримав Проклову, і ті, хто засудив.

фото https://www.starhit.ru/

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