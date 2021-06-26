«Дівчинка-богиня»: кохана Олега Винника Таюне зачарувала образом «бандитки»

Бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко (Таюне), яку більшість шанувальників вважають законною дружиною свого кумира, стає все більш популярною у мережі завдяки своїм вокальним та зовнішнім даним, а також ставленням до чоловіка, яке проявляється у кожному її жесті та вчинку.

Тому навряд чи варто дивуватися, що Таюне користується любов'ю в українців, які присвячують їй вірші, пісні і навіть фан-акаунти. В одному з них напередодні був опублікований кумедний ролик, який показав жінку з несподіваного боку.

«Дівчинка-бандитка», — підписано відео.

Ролик — нарізка з виступів та фотосесій Таїсії у різних образах, серед яких є й досить «брутальні». Звичайно, такий сюжет був задуманий режисерами й відповідав певній меті.

Проте, навіть на таких фото 47-річна Таюне виглядає як молоденька дівчинка або ангел. Про що шанувальники Олега та Таюне негайно написали у коментарях.





Нагадаємо, у червні Олег Винник разом з Таюне гастролюють по Україні. Співак публікує яскраві фото та відео з концертів.

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