27.22 / 27.47 32.44 / 32.86
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Дівчинка-богиня»: кохана Олега Винника Таюне зачарувала образом «бандитки»

13:34 26 червня 2021
Винник та Таюне

Бек-вокалістка Олега Винника Таїсія Сватко (Таюне), яку більшість шанувальників вважають законною дружиною свого кумира, стає все більш популярною у мережі завдяки своїм вокальним та зовнішнім даним, а також ставленням до чоловіка, яке проявляється у кожному її жесті та вчинку.

Тому навряд чи варто дивуватися, що Таюне користується любов'ю в українців, які присвячують їй вірші, пісні і навіть фан-акаунти. В одному з них напередодні був опублікований кумедний ролик, який показав жінку з несподіваного боку.

«Дівчинка-бандитка», — підписано відео.

Ролик — нарізка з виступів та фотосесій Таїсії у різних образах, серед яких є й досить «брутальні». Звичайно, такий сюжет був задуманий режисерами й відповідав певній меті.

Проте, навіть на таких фото 47-річна Таюне виглядає як молоденька дівчинка або ангел. Про що шанувальники Олега та Таюне негайно написали у коментарях.


Нагадаємо, у червні Олег Винник разом з Таюне гастролюють по Україні. Співак публікує яскраві фото та відео з концертів.

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

Ані Лорак знову «образили» в РФ — навіть незважаючи на спроби використати в шоу талановитого українця

Нікітюк

«Наречена» Нікітюк сховала під весільним платтям гарячого хлопця: всі гадають, хто везунчик

термометр

До +40 за Цельсієм і вище: українцям обіцяють самий спекотний за останні тридцять років липень

внучка Ротару

«Справжня принцеса»;: внучка Ротару покрасувалася глибоким декольте посеред поля в Росії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.