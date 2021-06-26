«Лобода наркоманка, і у неї купа проблем»: українська співачка з гумором відповіла хейтерам у РФ

Українська співачка, що виступає в Росії, активно веде свій аккаунт в Instagam, розповідаючи в ньому про нові пісні і кліпи, а також звертаючись до прихильників з різних злободенних питань.

Так, вчора Світлана опублікувала досить незвичайний ролик, в якому є момент з її «обуреним» монологом.

«Сьогодні у Лободи купа проблем. Від неї пішов продюсер — раз. Далі — вона зустрічається з мільярдером. І третє — вона наркоманка! Третя новина дня!» — каже в кліпі співачка від імені «обуреної глядачки», збірного образу хейтерів.

«Вчора знову на першій шпальті…», — підписала співачка пост.

Таким чином вона відповіла на безліч публікацій, які з'явилися на цьому тижні в російських засобах масової інформації.

Видання обговорювали особистість «таємного чоловіка» Лободи, його зовнішній вигляд, а також структуру власності бізнесмена.

Ймовірно, своєю публікацією співачка хотіла показати, що подібні «нападки» сміховинні, і не завдають їй дискомфорту.

Як писали «ФАКТИ», раніше Світлана Лобода виклала в мережу свіжі фото, для яких вона позувала в елегантному брючному костюмі відомого бренду.

150

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter