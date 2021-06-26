Розірвав на шматки: музикант Софії Ротару розповів, як покійний чоловік співачки відреагував на написаний ним портрет

Коли відома співачка Софія Ротару, що порадувалась нещодавно успіхам своїх онуків, була на піку популярності, в неї були закохані багато чоловіків, в тому числі музиканти її власного колективу. Знаючи це, чоловік артистки болісно сприймав знаки уваги від інших чоловіків. Про це в одній з передач на РосТВ заявив музикант Валерій Дайнеко, пише «Експрес-газета».

Дайнеко починав свою кар'єру саме в музичному колективі Ротару, і, за його власними словами, відчував до артистки велику симпатію.

Одного разу він навіть зважився на те, щоб подарувати Софії Михайлівні написаний ним портрет. Ось тільки чоловік Софії Михайлівни, керівник ансамблю «Червона рута» Анатолій Євдокименко цей презент не оцінив.

«Коротше, він розірвав картину на шматки. Софію Михайлівну любили всі! Її дійсно любили як артистку, і я не залишився в стороні. Необов'язково було рвати малюнок. Можна було посваритися, але рвати роботу художника…» — нарікає музикант.

За словами артиста, в той час дуже багато відчували теплі почуття до Софії Михайлівні — в цю яскраву і красиву жінку складно було не закохатися. Як правило, згадує Дайнеко, співачка ігнорувала прояви уваги своїх численних шанувальників, адже вона була заміжня. Хоча музикант переконаний, що він Ротару теж сильно подобався.

«Діти запросили на концерт, присвячений 20-річчю концертної діяльності Софії Михайлівни. Я був зі співачкою, в яку теж був закоханий. А вона вийшла в зал, подивилася на нас, блиснула так очима! Молдавські ревнощі!» — згадує Дайнеко.

Через деякий час такий стан справ перестав влаштовувати музиканта — він просто втомився мучитися від нерозділеного кохання. У підсумку Валерій Дайнеко перейшов у «Пісняри».

Нагадаємо, що Софія Ротару і Анатолій Євдокименко одружилися 1968 року. Чоловік відійшов у кращий світ 23 жовтня 2002 року на 61-му році життя від інсульту, його тіло поховано на Байковому кладовищі в Києві.

Як писали «ФАКТИ», раніше внучка Софії Ротару Соня Євдокименко прогулялася з красенем Джиммі і зачарувала шанувальників в Instagram.

Фото: sofiarotaru. official/instagram

234

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter