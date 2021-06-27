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Шоу-бізнес

«Розбудила великого звіра»: брутальний мачо Винник пообіцяв сюрприз

7:43 27 червня 2021
Винник

Улюбленець українців Олег Винник після гастролей по Україні вирішив оновити свою програму забутими хітами.

На своїй сторінці в Instagram співак запропонував фанатам вікторину. Він написав рядок зі своєї пісні, яку, як він вважав, багато хто вже забув, і пообіцяв сюрприз тому, хто знає всі її слова.

«Давай не тільки грати в пантеру, щоб ти не розбудила великого звіра». Всіх, хто на пам'ять знає слова цієї пісні, чекає сюрприз", — написав артист.

Як відомо, шанувальники Винника пам'ятають і люблять всі його роботи. Багато хто пригадав назву хіта, з якого пісня альбому. Були й ті, хто привів слова повністю.

Шанувальники уважно стежать за творчістю й життям улюбленого виконавця, обговорюють його концерти, фото і відео. У мережі також дуже популярна бек-вокалістка Винника Таюне, яку більшість шанувальників вважають його дружиною.

Нещодавно фанати опублікували кумедний ролик Таюне, який показав співачку з несподіваного боку.

Фото Instagram / olegg. vynnyk


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