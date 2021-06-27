«Розбудила великого звіра»: брутальний мачо Винник пообіцяв сюрприз
Улюбленець українців Олег Винник після гастролей по Україні вирішив оновити свою програму забутими хітами.
На своїй сторінці в Instagram співак запропонував фанатам вікторину. Він написав рядок зі своєї пісні, яку, як він вважав, багато хто вже забув, і пообіцяв сюрприз тому, хто знає всі її слова.
«Давай не тільки грати в пантеру, щоб ти не розбудила великого звіра». Всіх, хто на пам'ять знає слова цієї пісні, чекає сюрприз", — написав артист.
Як відомо, шанувальники Винника пам'ятають і люблять всі його роботи. Багато хто пригадав назву хіта, з якого пісня альбому. Були й ті, хто привів слова повністю.
Шанувальники уважно стежать за творчістю й життям улюбленого виконавця, обговорюють його концерти, фото і відео. У мережі також дуже популярна бек-вокалістка Винника Таюне, яку більшість шанувальників вважають його дружиною.
Нещодавно фанати опублікували кумедний ролик Таюне, який показав співачку з несподіваного боку.
Фото Instagram / olegg. vynnyk
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter