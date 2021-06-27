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Шоу-бізнес

«Вже не та»: Нікітюк похвалилася грошима й квадратними метрами

8:15 27 червня 2021
Нікітюк

Відома українська телеведуча Леся Никитюк, яка нещодавно зізналася, що свій основний дохід отримує від інтернет-діяльності, опублікувала в Instagram яскраві світлини й поцікавилася думкою своїх передплатників про себе.

Леся на тлі соковитої зелені позувала у стильному костюмі з великою квіткою на лацкані піджака.

«Люди кажуть, що я вже не та … Ось колись була Леся, а зараз зробила з себе чорт знає що!!! Ви теж так вважаєте??? Мені здається людям властиво змінюватися і бажано на краще.

Саме у мене змінилося ось що: стало трохи більше грошей (у телефоні), трохи менше целюліту (цього літа) і трохи більше квадратних метрів", — написала ведуча.

Думки у соцмережі розділилися. Вірні шанувальники Лесі пишуть, що її зміни тільки в кращу сторону, без змін не буде прогресу і людина стає нецікавою. Були й непохитні критики. Лесі дорікали у зоряної хвороби, в тому, що вона нібито багато кривляється.

Нагадаємо, нещодавно Нікітюк опублікувала яскравий позитивний ролик, в якому зібрала кілька своїх образів для зйомок шоу «Хто зверху?» В кінці кліпу фанатів чекав сюрприз — з-під весільного плаття ведучої з'являвся молодий чоловік східної зовнішності. У мережі вигадку Лесі прийняли з захопленням.

фото instagram.com/lesia_nikituk/

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