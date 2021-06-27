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Шоу-бізнес

Понад 100 жінок за гроші: відомий співак розповів про подружні зради

13:58 27 червня 2021
Сергій Бабкін

Відомий музикант Сергій Бабкін, який днями вперше показав фото молодшого сина Єлисея, багато разів зраджував своїй дружині. Про це він зізнався у програмі «Світське життя».

«Це потрібно знати мене і те життя, яким я жив до зустрічі зі Сніжаною. Тоді був і алкоголізм, все було. Я себе не стримував ні в жінках, ні в алкоголі. Великі компанії, зустрічі», — говорить артист.

За словами його дружини Сніжани, він користувався послугами проституток.

«Найголовніше, це не були жінки-прихильниці, знайомі або подруги. Це були повії», — зазначила вона.

За словами артиста, за секс тоді він віддавав від 50 до 500 доларів на годину. І таких жінок було більше ста.

«Це інерція того життя, потяг, який ще гнав. Той демон, що в мені є, говорив: «Почекай, який стоп?! Ні! Поїхали дали, ми ще женемо. Це складно зрозуміти. Я — нелогічний тип. Логіку шукати у мене не треба. Мені здавалося, що цим зізнанням (дружині —ред.) я зміню ситуацію. Тоді я довго плакав у ванній кімнаті», — розповів Бабкін.

Як писали «ФАКТИ», раніше музикант розповів, що рівно 13 років тому вони зі Сніжаною Бабкіною таємно повінчалися.

Фото Сергія Бабкіна із соціальних мереж

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