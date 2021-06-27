Каменських зізналася, скільки програє в казино

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно показала нові фото в бікіні, розповіла в програмі «Світське життя» про любов до азартних ігор.

Настя зізналася, що вона буває в казино Монако або Лас-Вегаса. Вона грає по 4−5 годин, але уникає великих програшів.

«Я собі виділяю якийсь бюджет, ліміт. Я просто класно ще граю», — запевняє Каменських.

Вона стверджує, що закінчує гру, коли виходить «в нуль».

«Я за те, щоб все було в міру. Якщо це автомати, то це невелика кількість грошей, якщо сідаєш за стіл, то може бути більше. Але не можна сказати, що я завелася, і не можна мене зупинити «, — каже артистка.

Удома вона грає з Потапом в кістки, але він сприймає все серйозно і може зопалу навіть перевернути стіл.

Нагадаємо, нещодавно шанувальники запідозрили, що Настя Каменських вагітна.

Фото: скріншот

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