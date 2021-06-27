Питання ще не закрите: в СБУ пояснили ситуацію з Кіркоровим

Прохання Служби безпеки України по виключенню російського співака Філіпа Кіркорова з «чорного списку» Міністерства культури та інформаційної політики, пов'язане з судовими прецедентами, буде потрібна додаткова обробка цього питання, повідомляє РБК-Україна.

«У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021, в якому зазначається наявность судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткової обробки з даного питання», — заявили в прес-службі СБУ.

Нагадаємо, прохання СБУ виключити Філіпа Кікорова зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України, буквально підірвала мережу, викликавши безліч їдких коментарів.

Раніше повідомлялося, що Кіркоров вирішив довести свою любов до України, виконавши «Рідна мати моя, ти ночей не доспала…»

Фото з соцмереж

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