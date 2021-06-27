27.21 / 27.45 32.43 / 32.85
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Питання ще не закрите: в СБУ пояснили ситуацію з Кіркоровим

21:43 27 червня 2021
Філіп Кіркоров

Прохання Служби безпеки України по виключенню російського співака Філіпа Кіркорова з «чорного списку» Міністерства культури та інформаційної політики, пов'язане з судовими прецедентами, буде потрібна додаткова обробка цього питання, повідомляє РБК-Україна.

«У зв'язку з роз'ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021, в якому зазначається наявность судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткової обробки з даного питання», — заявили в прес-службі СБУ.

Нагадаємо, прохання СБУ виключити Філіпа Кікорова зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України, буквально підірвала мережу, викликавши безліч їдких коментарів.

Раніше повідомлялося, що Кіркоров вирішив довести свою любов до України, виконавши «Рідна мати моя, ти ночей не доспала…»

Фото з соцмереж

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Настя Каменських

Каменських зізналася, скільки програє в казино

Кароль

«Поважаю себе»: Кароль зупинила концерт в Одесі, відчитавши організаторів

фішбургери

Просто та доступно: Клопотенко пояснив, як правильно приготувати рибну котлету для ідеального фішбургера

Ольга Волкова

82-річна зірка російського кіно купила собі місце на кладовищі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.