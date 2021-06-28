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Шоу-бізнес

Був п'яний і цілуватися з Мішиною не хотів: Еллерт розповів, що насправді відбувалося на зйомках «Холостячки»

8:24 28 червня 2021
Мішина та Еллерт

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, які перемогли в шоу «Холостячка», поділилися подробицями свого першого поцілунку. Про це вони розповіли на Improv Live Show.

Багато моментів стосунків майбутніх переможців залишилися за кадром. Так, Мішина зізналася, що Еллерт справив на неї вкрай негативне перше враження. На зустріч з актрисою Олександр прийшов у нетверезому стані.

«Спочатку, звичайно, я розчарувалася. Дуже засмутилася: Подумала: ну що це за поведінка?», — сказала Мішина.

Але потім Олександр зумів змінити ставлення до себе.

Еллерт розповів, що перший поцілунок міг не відбутися, тому що він був неголений і не хотів доставити дискомфорт.

Раніше повідомлялося, що Еллерт оригінально привітав Мішину з днем народження.

Фото Instagram Ксенії Мішиної

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