«Ніколи не назву його ім'я»: Проклова заявила, що давно пробачила винуватця її сексуальних проблем

Російська актриса Олена Проклова, сказала, що щиро поважає знаменитого актора, про домаганнях якого раніше заявляла, повідомляє «СтарХит».

«Мені вже стільки років, що я сама вирішую, що мені розповідати та чим ділитися. Я з величезною повагою ставлюся до цієї людини та щиро вважаю, що він був хворий, і йому була потрібна медична допомога», — сказав вона про актора, який домагався її.

За її словами, вона давно пробачила його та вважає чудовим.

«Ця людина так багато хорошого зробила у житті… Ніколи не назву його ім'я», — підкреслила Проклова.

Нагадаємо, хоча Проклова й не назвала ім'я актора, який домагався її, все зробили припущення, що мова йде про Табакова, і актриса це не спростовувала. Вона стверджує, що через нанесену психологічну травму все життя мала проблеми в сексуальному плані. Багато колег негативно поставилися до заяви Проклової і назвали її брудним піаром.

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