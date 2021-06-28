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«Ніколи не назву його ім'я»: Проклова заявила, що давно пробачила винуватця її сексуальних проблем

10:26 28 червня 2021
Олена Проклова

Російська актриса Олена Проклова, сказала, що щиро поважає знаменитого актора, про домаганнях якого раніше заявляла, повідомляє «СтарХит».

«Мені вже стільки років, що я сама вирішую, що мені розповідати та чим ділитися. Я з величезною повагою ставлюся до цієї людини та щиро вважаю, що він був хворий, і йому була потрібна медична допомога», — сказав вона про актора, який домагався її.

За її словами, вона давно пробачила його та вважає чудовим.

«Ця людина так багато хорошого зробила у житті… Ніколи не назву його ім'я», — підкреслила Проклова.

Нагадаємо, хоча Проклова й не назвала ім'я актора, який домагався її, все зробили припущення, що мова йде про Табакова, і актриса це не спростовувала. Вона стверджує, що через нанесену психологічну травму все життя мала проблеми в сексуальному плані. Багато колег негативно поставилися до заяви Проклової і назвали її брудним піаром.

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