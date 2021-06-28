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Дорофєєва зворушливо привітала іменинника Дантеса і розсекретила його домашнє прізвисько

13:45 28 червня 2021
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Співачка Надя Дорофєєва, яка відзначила 31-річчя 21 квітня, привітала чоловіка-іменинника Володимира Дантеса з 33-річчям і розсекретила його домашнє прізвисько.

Вітальний пост вона розмістила в Instagram, подякувавши Володимиру за те, що він всі 10 років не кидається на неї через ніжне прізвисько «Кіса». «З Днем народження тебе, мій дорогий і любий Вово. Я знаю, що зараз у тебе все тільки починається. Вірю в тебе. Завжди», — пише співачка.

У коментарях «відзначився» і сам іменинник, єхидно зауважив, що дружина окрім «Кіси» дозволяє собі ще й «Володічку».

Нагадаємо, що нещодавно співачка оригінальним чином вирішила привернути увагу фоловерів до свого сольного концерту — в мережу вона виклала фото, на якому стоїть, задерши плаття і сунувши руку під поділ. На фото були видні труси Дорофеєвої із зображенням скорпіону, що викликало «обурення» у Дантеса — чоловік співачки заявив, що це неприпустимо, адже він за гороскопом — Рак.

Фото зі сторінки Наді Дорофєєвої у соціальних мережах.

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