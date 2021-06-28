Потривожив гробницю фараона: Джеджула розповів, як ледь не перетворився на мумію через прокляття

Шоумен Андрій Джеджула, який свого часу пережив трагедію Чорнобиля, розповів в своєму Instagram про випадок у гробниці фараона Рамзеса II.

Джеджула згадав, як п'ять років тому побував в Луксорі в Долині Царів — місці поховання багатьох фараонів.

«Там же в Долині Царів спустилися ми в гробницю одного з найвеличніших фараонів — Рамзеса II. Природно, ми там одні цієї групкою, і мені захотілося піти далі, куди прохід був заборонений. За магічні $ 20 охоронець уявив, що нас немає, і в підсумку я потрапив в похоронну кімнату, в те місце, прямо на якому стояв тисячі років саркофаг з мумією фараона! Пофоткався, оглянув все, все помацав та й продовжив екскурсію!«- написав шоумен.

Увечері того ж дня його почала долати неймовірна спрага. Він пив воду літрами, але це не допомагало. Жага була й на наступний день, а шоумен став сохнути на очах.

«Це було видно вже всім оточуючим, що я перетворююся на мумію! Я ніяк не міг це зупинити! Коротше, хоч я і глибоко віруюча людина, я про всяк випадок подумки попросив прощення за те, що потурбував місце останнього спочинку великого фараона!» — розповідає він.

За словами шоумена, відразу після цього спрага пішла, і здоров'я прийшло в норму.

Нагадаємо, Джеджула заявив, що тимчасово відмовляється від сексу.



Фото: Instagram Джеджули

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