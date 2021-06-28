Знаменитий шотландський актор став батьком у п'ятий раз
Відомий актор Юен Макгрегор, який розлучився з художницею-постановницею Ів Мавракіс після більш ніж двадцятирічного років шлюбу, в п'ятий раз став батьком. Про це в Instagram повідомила його 25-річна дочка Клара Матильда.
50-річному шотландському акторові сина Лорі народила американська актриса Мері Елізабет Уінстед.
«Ласкаво просимо в світ, молодший брат», — написала Клара Матильда.
Її молодша сестра Естер Роуз також залишила пост у своєму Instagram: «Ласкаво просимо в сім'ю, маленький Лорі».
Лорі — перший син Евана Макрегора. Від першого шлюбу у нього чотири дочки, дві з яких прийомні.
Актор відомий ролями в фільмах: «Зоряні війни», «На голці», «Мулен Руж», «Фарго» та багатьох інших.
Раніше повідомлялося, що коханка, заради якої Макгрегор пішов від дружини, розлучилася з ним.134
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