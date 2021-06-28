Знаменитий шотландський актор став батьком у п'ятий раз

Відомий актор Юен Макгрегор, який розлучився з художницею-постановницею Ів Мавракіс після більш ніж двадцятирічного років шлюбу, в п'ятий раз став батьком. Про це в Instagram повідомила його 25-річна дочка Клара Матильда.

50-річному шотландському акторові сина Лорі народила американська актриса Мері Елізабет Уінстед.

«Ласкаво просимо в світ, молодший брат», — написала Клара Матильда.

Її молодша сестра Естер Роуз також залишила пост у своєму Instagram: «Ласкаво просимо в сім'ю, маленький Лорі».

Лорі — перший син Евана Макрегора. Від першого шлюбу у нього чотири дочки, дві з яких прийомні.

Актор відомий ролями в фільмах: «Зоряні війни», «На голці», «Мулен Руж», «Фарго» та багатьох інших.

Раніше повідомлялося, що коханка, заради якої Макгрегор пішов від дружини, розлучилася з ним.

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