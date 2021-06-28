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Шоу-бізнес

Від ковіду помер засновник популярної шоу-групи «Доктор Ватсон»

15:23 28 червня 2021
Георгій Маміконов

Невдовзі після російського режисера Валерія Лонського помер і засновник шоу-групи «Доктор Ватсон» Георгій Маміконов, життя якого також забрав коронавірус.

Про смерть артиста «Газеті.Ru» повідомила піар-менеджерка групи. Георгій Маміконов помер у 76 років, причина — миготлива аритмія на фоні ковіду.

Георгій Маміконов народився у 1945 році в Москві. У 1985 році він заснував групу «Сюрприз», яка згодом була перейменована у колектив «Доктор Ватсон». Маміконов був її беззмінним керівником та солістом.

Раніше через ускладнення, викликані коронавірусною інфекцією, помер 39-річний актор Артем Анчуков, який знявся більш ніж у 20 фільмах і серіалах, серед яких «Вулиці розбитих ліхтарів» та «Мажор».

Фото з Вікіпедії.

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Георгій Маміконов

Від ковіду помер засновник популярної шоу-групи «Доктор Ватсон»

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