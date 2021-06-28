«Набридло стукати у порожні двері»: шоумен Остапчук подає до суду на колишню дружину

Телеведучий Володимир Остапчук, у якого від першого шлюбу є двоє дітей — 7-річна Емілія і 3-річний Еван — має намір судиться з екс-дружиною через те, що вона перешкоджає його спілкуванню з сином та донькою.

За інформацією ресурсу «Культурная прачечная», телеведучий викликав поліцію, коли йому не дали поспілкуватися з дітьми, заявивши, що йому набридло «стукати у порожні двері», і що він звертатиметься до суду, щоб «захистити свої права».

За словами шоумена, Олена Войченко «систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми». Він наполягає на тому, що у батька рівні права з матір'ю.

Пізніше він виклав у сторіс в Instagram деякі коментарі його фоловерів, які висловилися з приводу ситуації з його колишньою дружиною Оленою.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук одружений вдруге — весілля з Кристиною Горняк вони зіграли восени минулого року.

Фото зі сторінки Володимира Остапчука у соціальних мережах.

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