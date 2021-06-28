«Один до десяти»: лікар оцінив шанси співачки МакSим вижити при перекладі на систему ЕКМО

Лікар-імунолог Володимир Болібок оцінив шанси співачки МакSим (справжнє ім'я — Марина Абросимова) вижити в разі переведення з апарату штучної вентиляції легенів на систему екстракорпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО). Про це пише «Вечірня Москва».

Представник співачки вже спростував цю інформацію, проте підтвердив, що вона дійсно знаходиться в украй важкому стані.

За словами фахівця, переклад на ЕКМО говорить про дуже важку ситуацію. Це означає, що легкі повністю відмовили і людина не дихає самостійно навіть за допомогою апарату штучної вентиляції легенів.

«Суть роботи механізму ЕКМО наступна: у пацієнта забирають кров, проганяють через апарат, насичують її киснем і повертають назад. Фактично у пацієнта — штучна легеня. Летальність тут більше 90%», — сказав він.

Коли уражено 100% альвеол легенів, газообмін стає неможливу — людини переводять на апарат ЕКМО, додав імунолог.

Болібок підкреслив, що якщо інформація про співачку все-таки підтвердиться, то ситуація у МакSим вкрай важка.

«Коли людину переводять на ШВЛ, шанси залишитися в живих — один до двох, а при ЕКМО — один до десяти», — підсумував він.

Нагадаємо, до лікарів МакSим потрапила з важкою пневмонією. У неї були вражені понад 40% легких, хоча тест на ковід показав негативний результат. У співачки також була температура під 40, сильний кашель, слабкість. Після всіх необхідних процедур медики спробували неінвазивну вентиляцію легенів, а потім ввели співачку в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Вже більше тижня її не виводять з медикаментозної коми.

фото radiokp.ru/

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