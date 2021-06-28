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«Вболіваю за збірну України»: скандальний репер Баста негативно висловився на адресу росіян

18:27 28 червня 2021
Василь Вакуленко

Російський репер Василь Вакуленко, більш відомий під псевдонімом Баста, після концерту в Києві раптово «прозрів» щодо футболу і почав вболівати за збірну України в поточному чемпіонаті Європи з футболу. Про це він заявив в ефірі шоу «Дивані експерти», пише КП .

«Зараз вболіваю за збірну України. Україна показала просто дивовижну гру, респект і уважуха Шеві, звичайно. Видно, що багато сил і інтелекту витрачено, взагалі — багато палаючих сердець», — сказав він.

При цьому, репер негативно висловився на адресу російської збірної, яка втратила право на подальшу участь в європейській першості.

«Подивився збірну Росії … Ну про*рались, ну буває» — сказав Баста.

За його словами, команда просто отримала свої € 12 млн і покинула чемпіонат. За його словами, російській збірній не варто дивуватися жорстким коментарям на свою адресу, адже, що футбол — не для ніжних хлопців.

«Футбол — це те, за що запитують завжди жорстко. Вболівальники запитують жорстко, всі питають жорстко. Це гра жорстка для жорстких хлопців, жорстких комментів, жорстких оцінок», — підкреслив він.

Нагадаємо, що збірна Росії вилетіла з Євро-2020, посівши останнє місце в своїй групі. Зустріч проходила в Копенгагені (Данія). У той же час збірній України пощастило стати єдиною командою на Євро-2020, яка з трьома балами в активі вийшла з групи в плей-офф турніру. Підопічні Андрія Шевченка, маючи негативну різницю м'ячів 4: 5, в заочній боротьбі серед команд, що зайняли треті місця в своїх квартетах, випередили за додатковими показниками Фінляндії (1: 3) і Словаччину (2: 7).

Фото скрін відео YouTube

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