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«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

20:31 28 червня 2021
«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

Українська співачка Настя Каменських активно веде свій Instagram, де ділиться свіжими знімками, часом дуже пікантними. Сьогодні вона опублікувала фото, на якому позувала в трикотажному платті ультрамодного цього літа відтінку — свіжої трави.

При цьому Настенька за звичкою надала своє фото в розумні міркування.

«Your thoughts, your mood and every day in your life — let them be bright / Ваші думки, ваш настрій і кожен день вашого життя — нехай вони будуть яскравими», — написала співачка.

Оскільки більшість фоловерів красуні не налаштовані на те, щоб «заморочуватися» щодо її естетичних поглядів, вони коментували знімок просто і без «надмірностей».

«Класне фото! Просте і тепле», «Ай Нене-Нене)», Настя, ви все красивіше і красивіше", «Красуня! Вогонь!», «Неймовірно красива», «Як ефектно! Класно виглядаєш», «Супер дівчина», — написали користувачі Мережі.

Проте Настя, звичайно ж, була задоволена коментарями, і в сторіс аккаунта написала подяку фанатам.

Тому в найближчому майбутньому, ймовірно, варто сподіватися на публікацію нових знімків улюблениці українців в «літньому стилі».

А раніше Настя показала, ніж розважає себе вдома у вільний час без чоловіка.

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