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Пологи скасовуються? Вагітна MamaRika сильно посварилася з чоловіком

22:43 28 червня 2021
MamaRika з чоловіком

Вагітна співачка MamaRika, яка очікує первістка, зізналася, що днями сильно посварилася з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, і вночі подружжя влаштувало «розбір польотів».

У своєму Instagram майбутня мама відверто заявила, що таке в їх парі буває рідко, але «влучно» — доходило і до кидання меблів.

«Скажу чесно — таке у нас буває рідко, але влучно. Бувало, навіть меблі літали. Чи свідчить це про те, що з нашою родиною щось не так? Звичайно, ні. Це нормально періодично піднімати теми на підвищених тонах, інакше виходить, що вам вже давно байдуже — а це найгірше. Звичайно, осад залишається, тому варто не доводити до скандалів, але й намагатися бути ідеальними у всьому — це моральне жлобство і брехня самим собі. Я так вважаю», — написала артистка у мережі.

На щастя, конфлікт в результаті вдалося залагодити і подружжя вирушило святкувати День Конституції разом. Так що «маленький Середа» повинен з'явиться на світ в належний час.

Як писали «ФАКТИ», раніше MamaRika підняла в соцмережі тему вагітності і сексуальності .

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MamaRika з чоловіком

Пологи скасовуються? Вагітна MamaRika сильно посварилася з чоловіком

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