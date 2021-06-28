В Одесі на виступі російського репера Басти сталася бійка: були помічені навіть «літаючі келихи»

Пізно ввечері 27 червня в одеському нічному клубі «Ібіца» вперше за останні чотири роки відбувся концерт російського репера Василя Вакуленко, більш відомого як Баста. Місцеві проукраїнські активісти мали намір зірвати захід. Однак не вийшло, не дивлячись на те, що компетентні українські служби, з одного боку, поділяли точку зору громадських об'єднань. Про це — трохи нижче.

… Як виявилося, у «простого ростовського хлопчини, який перетворився мало не в основоположника російського репу» (так позиціонували організатори концерту Басту) в Одесі-мамі є чимало шанувальників. Багато з них, правда — приїжджі, відпочиваючі. Не виключено, що з суміжної східної держави. У всякому разі, веселі і просто не дуже тверезі шанувальники «основоположника» стрімко заходили в нічний одеський клуб, прагнучи зайняти найбільш вигідну позицію у фан-зоні.

(До речі, саме в «Ібіці» напередодні був практично зірваний концерт Тіни Кароль).

Саме на цьому самому «місці під сонцем репера» відбулася головна подія недільного клубного вечора, відео якої потрапило в мережу. На ньому видно, як дівчата спочатку голосно «з'ясовують стосунки» між собою, і слідом починають битися.

Виявилося, що одна з глядачок попросила трішки присісти прихильниць Басти, які стояли біля столика для VIP-ів, затуляючи вид на сцену. Однак наближені до них панянки відмовилися виконати прохання. Тоді в хід пішла вода, якою незадоволена знизу облила «верхніх». Одна з останніх не залишилася в боргу і плеснула в відповідь чимось з келиха. Цього скривдженій здалося замало, і вона просто запустила келихом в кривдницю, слідом завдавши їй кілька ударів з висоти свого «верхнього положення».

Після цього до «сторін» підійшов охоронець … Правда, з заходу нікого не видалили. Концерт продовжився.

Вище згадувалося про те, що напередодні дня виступу активісти погрожували його просто зірвати. Нагадаємо, таке вже не раз траплялося раніше, в тій же «Ібіці».

Однак зараз з'ясувалося, що Басту, в'їзд в Україну якому в серпні 2018 року був категорично заборонений на три роки, виключили з переліку громадян, які загрожують нацбезпеці.

«За логікою і закону, ви повинні продовжити заборону, адже те, що Вакуленко відвідував окупований Крим залишається фактом, і нікуди не поділося», — акцентував одеський активіст Дем'ян Ганул в зверненні до СБУ за тиждень до прибуття репера в Україні.

Слідом активіст отримав відповідь спецслужби про те, що «Служба безпеки України звернулася до Міністерства культури про заборону в'їзду Вакуленко на територію країни».

23 червня СБУ підтвердила дану інформацію агентству LIGA net, уточнивши, що були проведені відповідні перевірки.

Одночасно пояснили, що, відповідно до чинного закону, якщо людина за три роки заборони на в'їзд в Україну жодного разу більше не відвідував окупований Крим, то санкція автоматично анулюється. Проте, в СБУ не згодні з даною правовою нормою і прокоментували агентству:

«Ми вважаємо, що у злочину немає терміну давності. Після того, як Басту виключили з цього чорного списку, ми поінформували колег з Держприкордонслужби, що він відвідував Крим і це може бути підставою для них закрити для нього в'їзд».

Прокоментував ситуацію з допуском Басти в Україні і відомий одеський активіст Сергій Стерненко.

«Вакуленко по закону повинні заборонити в'їзд в Україну, оскільки він становить загрозу національній безпеці, але немає, — написав він у Fecebook. — Його пускають в Україну незважаючи на те що: — він вибирав найкращу пісню про кримському мосту, побудованому окупантами, де в приспіві лунають слова «бажаний Кримський міст з'єднав 2 берега Росії»

— він раніше неодноразово гастролював в окупованому Криму, і коли його запитували про заборону в'їзду на 3 роки через це, він говорив, що не розуміє чому так, а про приналежність Криму він не говорить

— коли Баста був в Києві вже в цьому році, і його небайдужий громадянин запитав за Крим, то він відмовився від пояснень, а натомість його охорона напала на чоловіка за це питання.

Серед нападників дізналися ростовського кримінального авторитета Андрія Батьківщина «напівзвір», який до списку санкцій чомусь не потрапив. Але в центрі Києва він і його люди нападають на громадян за питання про Крим. Гарне супровід у Басти. На концертах теж такий буде?

— Баста знімався в окупованому Криму в фільмі «Кеди», де грав роль російського військового, який служить в нашому Криму

— Баста є офіційною особою російського банку «Відкриття», на сайті якого повідомляється, що він здійснює операції по всій території Росії, в тому числі в окупованому Криму".

Нагадаємо, після концерту в Києві Баста раптово «прозрів» і почав вболівати за збірну України в поточному чемпіонаті Європи з футболу.

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