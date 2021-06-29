«Каньє збожеволіє»: Ірина Шейк оголила груди на пляжі

35-річна модель Ірина Шейк, якій приписують роман з репером Каньє Уестом, чоловіком Кім Кардашьян, вважається одним із секс-символів сучасності: вона часто знімається оголеною для глянцю, а також з'являється у досить фривольному вигляді на подіумі. І роздягається заради реклами.

Так, у своєму Instagram Ірина опублікувала знімок з пляжу, на якому знялася напівоголеною. У кадрі зірка позує у туфлях на підборах середньої висоти і у жовтих трусиках, прикриваючи груди руками.

Цей кадр викликав бурхливу реакцію у фанатів Шейк.

«Ірина, ви просто бездоганні! Природна і така жива краса»; "Куди дивиться Каньє", "Каньє Уест збожеволіє", "Ірина, ви ходячий секс!" - пишуть шанувальники моделі.

Ще кілька фото модель зробила, змінивши плавки та взуття.

Нагадаємо, що чутки про близькі стосунки моделі та репера ходили давно, а кілька тижнів тому парочку зняли в аеропорту, коли ті поверталися зі спільної подорожі. При цьому у реальність відносин Ірини і Каньє досі мало хто вірить. Хейтери впевнені, що знаменитості просто піаряться.

З чуток, Кім Кардашьян в курсі відносин Уеста і Шейк. До речі, Каньє — не перший чоловік, якого вони «ділять»: у 2010 році у Кардашьян був короткий роман з футболістом Кріштіану Роналду, який після розставання з теледівою став зустрічатися з Іриною. Шейк офіційно вважалася дівчиною спортсмена у період з 2010 до 2015 року.

Фото Ірини Шейк із соціальних мереж.

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