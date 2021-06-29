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Шоу-бізнес

«Назавжди»: Мішина й Еллерт показали справжні парні тату

12:04 29 червня 2021
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Акторка Ксенія Мішина і шоумен Олександр Еллерт, які «виростили» алмази зі своєї крові, показали справжні парні тату. На проекті «Холостяк» Олександр обіцяв: якщо Ксенія вибере його, вони зроблять однакові тату. Закохані дотримали слова. Свої почуття вони скріпили сердечками. Фото тату Мішина показала в Інстаграм.

«За традицією надіслали один одному наші сердечка. Назавжди», — підписала Ксенія фото.

Підписники раніше часто питали Еллерта: «Де ж тату?». Відповідаючи, Олександр пожартував над ними, опублікувавши фото парних тату — склянки і чайного пакетика.

Нещодавно Ксенія Мішина відзначила день народження. Еллерт оригінально привітав кохану зі святом.

В інтерв'ю Каті Осадчій пара відверто розповіла, як зароджувалося їхнє кохання на проекті.

фото Instagram.com/misha.k.ua

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