27.08 / 27.31 32.21 / 32.60
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Увімкніть режим тиші!» — директорка співачки МакSим звернулася до її шанувальників

12:56 29 червня 2021
співачка Максим

У російської співачки Марини Максимової (Абросимової), яка виступає під творчим псевдонімом МакSим, і яка потрапила у лікарню в критичному стані з 80-процентним ураженням легень, просять людей «увімкнути режим тиші» і не турбувати питаннями про стан артистки.

У Instagram директорка співачки Маргарита Соколова пише, що теж лежить у лікарні — вона потрапила туди через день після госпіталізації Максимової. Відзначивши, що вона сама дуже слабка, і що написати текст для неї — як пройти 30 кілометрів пішки без відпочинку, директорка додала: «Дорогі мої друзі, колеги читачі, „письменники“, роззяви, співчуваючі, злісні спостерігачі. Прошу вас, люди, увімкніть режим тиші! Це те, що наразі нам всім необхідно».

Соколова дякує всім, хто турбується за їхній стан, проте просить, в тому числі й журналістів, не дзвонити їй: «На моєму телефоні кожні три секунди з;являється новий номер! Це нестерпно».

Директорка співачки відзначає, що спілкувалася з Мариною вранці 18 червня — тоді артистка «була на позитиві», і обіцяє відповісти на всі запитання, як тільки «вибереться з хвороби».

Нагадаємо, що співачку ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ.

Фото зі сторінки МакSим у соціальних мережах.

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наслідки обвалу багатоповерхівки у США

З'явилося відео моменту обвалення багатоповерхівки у Флориді

окрошка

Особлива окрошка: незвично та смачно

Маршрутка, що згоріла

Водієві довелося стрибати з кабіни: у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.