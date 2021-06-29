У російської співачки Марини Максимової (Абросимової), яка виступає під творчим псевдонімом МакSим, і яка потрапила у лікарню в критичному стані з 80-процентним ураженням легень, просять людей «увімкнути режим тиші» і не турбувати питаннями про стан артистки.

У Instagram директорка співачки Маргарита Соколова пише, що теж лежить у лікарні — вона потрапила туди через день після госпіталізації Максимової. Відзначивши, що вона сама дуже слабка, і що написати текст для неї — як пройти 30 кілометрів пішки без відпочинку, директорка додала: «Дорогі мої друзі, колеги читачі, „письменники“, роззяви, співчуваючі, злісні спостерігачі. Прошу вас, люди, увімкніть режим тиші! Це те, що наразі нам всім необхідно».

Соколова дякує всім, хто турбується за їхній стан, проте просить, в тому числі й журналістів, не дзвонити їй: «На моєму телефоні кожні три секунди з;являється новий номер! Це нестерпно».

Директорка співачки відзначає, що спілкувалася з Мариною вранці 18 червня — тоді артистка «була на позитиві», і обіцяє відповісти на всі запитання, як тільки «вибереться з хвороби».

Нагадаємо, що співачку ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ.

Фото зі сторінки МакSим у соціальних мережах.

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