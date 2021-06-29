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«Нічого складного»: Марічка Падалко поділилася своїм секретом схуднення

12:58 29 червня 2021
Марічка Падалко

Телеведуча Марічка Падалко, яка зважилася на сміливий експеримент в прямому ефірі, поділилася своїм секретом схуднення. Вона зізналася, що ніяк не могла позбутися зайвих кілограмів, набраних навесні, хоча дотримувалася правильного харчування і займалася спортом. І ось ведуча ТСН відкрила досить простий рецепт, який їй підказала дієтолог: обмежити вуглеводи, пити багато води і правильно спати. Часто зайві кілограми «не відпускає» стрес. При надлишку гормону стресу — кортизолу — жири в організмі не розщеплюються.

«Я прибрала фрукти, залишила тільки склянку полуниці (це ягода), або одну маленьку кислу симиренку в день. Прибрала каші, навіть такі «білкові», як кіноа. Перестала їсти рисові хлібці, які у мене були альтернативою хлібові. Категоричне «ні» сухофруктам, останнім часом я ними об'їдалися в поїздках.

Що залишилось? Яйця. По-перше, я їх люблю, по-друге, мій рівень холестерину дозволяє їх вживати чимало. Плюс ситість від яєць для мене особисто навіть вища, ніж від м'яса", — розповіла Марічка.

Також вона вживає салати — зелень, огірки, помідори. Олії для заправки, різне насіння і горіхи, птицю, рибу, іноді морепродукти.

За словами телеведучої, за тиждень «пішли» перші 2 кг, з якими навіть не впоралися напівмарафони. Щоб процес швидше приніс бажаний результат, важливо відпочивати і вчасно лягати спати.

До речі, Настя Каменських також підкреслює, що йде спати в 21.30. Прокидається о 6 ранку і відправляється на тренування.

Раніше своїм секретом, як швидко привести себе в форму в домашніх умовах, розповіла колишня солістка групи «НеАнгели» Вікторія Сміюха.

А спортивній фігурі 48-річної Руслани Лижичко можна тільки позаздрити. Вона регулярно тренується, бігає і загартовується.

фото Instagram.com/marichkapadalko

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