«Що в голові у цієї людини?»: Андрій Джеджула заявив до поліції про зникнення дружини з дитиною

У родині телеведучого Андрія Джеджули палають пристрасті. Народження дитини не примирило його з дружиною Юлією. Подружжя живе в одній квартирі, але так і не може знайти спільну мову.

Юлія шокувала розповіддю про їхні стосунки. Незважаючи на запобіжні заходи, вона підхопила коронавірус. Каже, що, швидше за все, заразу в дім міг принести Андрій. Його батько зараз перебуває в лікарні з «короною». При цьому Джеджула проводив час з малятком, возив доньку на щеплення. Про хворобу батька Юля дізналася із соцмереж.

«Не буду описувати всю цю історію, але скажу так, що дізналася з Інста про ймовірність своєї хвороби (у мене був шок), мені написали що батько Андрія, лежить в лікарні з коронавірусом, а жив він з нами останнім часом, побігла відразу здавати тест, він позитивний. Всі в домі знали, крім мене. У середу у мене була блювота, я думала, що отруїлася, пила все від отруєння, всі мовчать. Наступного дня температура 37,4, всю трясе, подумала від перевтоми і недосипання (всі мовчать). Скажу, що сил немає взагалі, малятко з температурою постійно на руках, шалено шкода її. У неї зуби лізуть, два щеплення зробили і + ще сюрприз у вигляді корони. Запахи і смаки не втратилися, нудота, кашель, горло дере постійно», — розповіла Юлія.

Щоб ізолюватися, Юлія з донькою переїхала в окрему квартиру. Каже, Андрій навіть не подзвонив і не поцікавився, де вони. А потім був дзвінок із поліції. Жінці повідомили, що чоловік подав заяву про її з дочкою зникнення.

Також Юлія підкреслила, що Андрій не піклується про її здоров'я. У лікуванні допомагають старша дочка і батьки її хлопця.

Також Юлія показала, як старший син Андрія (від Санти Дімопулос) готує їй сніданок.

Нагадаємо, Юлія Леус заявила, що хоче розлучитися з Джеджулою після скандалу. Жінка потрапила до лікарні з загрозою викидня після сімейної сварки. Каже, чоловік підняв на неї руку.

Андрій розлучення не дає. Подружжя продовжує жити під одним дахом. Шоумен цю тему не коментує. Судячи з його публікацій в Інтстаграм, він активно працює, виходить на сцену в спектаклях. Про самоізоляцію немає й мови.

фото Instagram.com/yla__yla

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