Пристрасна фанатка: Оля Полякова скинула верхню частину купальника, щоб підтримати збірну України

Популярна українська співачка Оля Полякова, чиї недавні фото у купальнику викликали бурхливу дискусію серед її фоловерів, вирішила стати фанаткою національної збірної з футболу і підтримати наших хлопців в їхньому поєдинку зі шведами ввечері 29 червня.

Заради цього Оля зважилася на експерименти у своєму Instagram. Так, в сторіз вона виклала відео, для якого позувала без верхньої частини купальника, прикриваючи рукою пікантні частини тіла.

«Я приєднуюся до флешмобу на підтримку нашої української збірної з футболу. Хлопці, я вам бажаю дуже хорошої гри. Грайте та вигравайте. Ми з вами, вся Україна з вами», — говорить Полякова.

Нагадаємо, що матч Україна — Швеція розпочнеться у Шотландії о 22:00 за київським часом .

З огляду на успіхи команд на груповій стадії, в майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор віддають невелику перевагу шведам.

Фото Олі Полякової з соціальних мереж.

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