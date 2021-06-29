Тарантіно твердо заявив про завершення кар'єри режисера

Культовий американський режисер Квентін Тарантіно особисто підтвердив чутки про те, що збирається завершити кар'єру у кінематографі. Зробив він це в ефірі ток-шоу популярного телеведучого та коміка Білла Мара. 58-річного творця «Кримінального чтива» та «Безславних виродків» запросили у зв'язку з виходом роману «Одного разу в … Голлівуді», який він написав за мотивами сценарію однойменного фільму.

У той момент, коли Квентін розповідав, як йому спала на думку ідея написання книги, Білл перебив його. «Слухай, я не можу повірити у те, що ти більше не хочеш знімати фільми! Ти ще занадто молодий для того, щоб йти. До того ж ти знаходишся зараз на вершині кар'єри…» - сказав Мар.

«Саме тому я хочу піти! Я знаю історію кіно та можу впевнено сказати — режисери з віком не стають краще», — відповів Тарантіно.

Він нагадав, що і раніше говорив про намір зняти 10 фільмів та цим обмежитися. «Я не блефував. У мене для цього не має причин. Боюся, у тебе, Білл, не вийде притягнути мене до суду за наклеп або обман громадськості. Навіть Верховний суд не допоможе», — пожартував Тарантіно.

Квентін сказав, що зняв уже дев'ять картин. Безумовно, якщо вважати дилогію «Убити Білла» як один фільм. «Я 30 років віддав кіно та зняв достатньо фільмів. Можливо, не так багато, як інші режисери. Але все одно — це довга кар'єра. І я віддав глядачам все, що мав», — додав Тарантіно.

Він зізнався, що подумував над тим, щоб його десятим та останнім фільмом став рімейк першої картини. Вона називалася «Скажені пси». Але потім сам же відмовився від цієї думки. «Навіщо ремонтувати те, що не зламано?» — пояснив своє рішення Тарантіно.

Нагадаємо, Квентін Тарантіно зняв за свою кар'єру такі фільми: «Скажені пси», «Кримінальне чтиво», «Джекі Браун», «Убити Білла» (дві частини), «Доказ смерті», «Безславні виродки», «Джанго вільний», «Мерзенна вісімка», «Одного разу в … Голлівуді». «Кримінальне чтиво» принесло йому «Золоту пальмову гілку» Каннського міжнародного кінофестивалю, а також премії «Оскар», «Золотий глобус» та BAFTA. Свій другий «Оскар» він отримав за сценарій до вестерну «Джанго вільний».

Загалом фільми Тарантіно зібрали 37 номінацій на «Оскар» та завоювали 7 з них, 40 номінацій на премію BAFTA (7 перемог), 28 номінацій на «Золотий глобус» (8 перемог).

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