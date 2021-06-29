Помер режисер кліпів співачки МакSим, введеної в кому через коронавірус

Від коронавірусу помер режисер кліпів співачки МакSим, яка перебуває в лікарні в стані штучної коми, 45-річний Вадим Шатров. Він перебував у лікарні з ураженням легень 55%. Ще нещодавно він публікував в соціальних мережах повідомлення про свій стан, розповідав, що дихає за допомогою кисневої маски.

«Сиджу, плачу, дякую Богові за життя. Таке прекрасне і неймовірне», — писав Вадим.

Про смерть режисера повідомила його дружина Жанна Карабалаєва. Вона також лікується від коронавірусу і не знає, як впоратися з втратою рідної людини.

«Сьогодні під ранок помер мій чоловік Вадим. Ураження легень 55%. Друзі, я перебуваю в незрозумілій для мене ситуації … Ковід прийшов в мою сім'ю і забрав у нас з Софі Вадима! Я жодного разу в житті не була в такій ситуації. Як себе поводити і що робити, не розумію. Я лежу вдома з пневмонією, поруч дочка Софі. (Дякую всім, хто співучасті і підтримує мене. Цю цінність можна зрозуміти тільки в такій ситуації, повірте). Прошу вас, благаю, пишіть тільки конкретно, що мені робити, прийму будь-яку допомогу, будь-яку пораду. Я обов'язково буду тримати вас в курсі справи — що і як відбувається. Буду вдячна будь-якому досвіду. Сказати, що я розгублена — нічого не сказати. Почула багато слів підтримки від близьких друзів і знайомих — дякую. А ось Вадиму необхідно приділити останню увагу. Просто подумайте. Я прийму будь-який шматочок вашої участі і тепла. Дякую вам всім за розуміння», — написала в Мережі Жанна.

Нагадаємо, Шатров зняв для МакSим кліп «Спасибо», працював з багатьма російськими виконавцями.

Нагадаємо, у МакSим також виявили коронавірус. Співачці стало погано прямо на сцені, вона виступала з високою температурою. Перші три тести показали негативний результат. Спочатку артистка лікувалася вдома, а коли стан погіршився, її госпіталізували. Лікарі прийняли рішення ввести її в медикаментозну кому.

З короною перебуває в лікарні і директор співачки. Вона просить ЗМІ «включити режим тиші».

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