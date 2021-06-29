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Шоу-бізнес

Роза чи хвіст дракона: Джамала здивувала оригінальним вбранням

17:49 29 червня 2021
Джамала

Співачка Джамала, яка запалила на київському концерті з переможцем «Євробачення» Сальвадором Собралом, повернулася до активної концертної діяльності і виступила на кількох заходах в Україні та в Польщі.

На джазовому фестивалі у Львові вона з'явилася в оригінальному вбранні від Юрія Жуйкова і викликала гарячі суперечки. Шанувальники в коментарях сперечалися, що ж символізує її рожевий костюм — хвіст дракона чи троянду?

«Від Києва до Жешува. Від Жешува до Одеси. Від Одеси до Львова. Цей тиждень виявився дуже насиченим. Але головне — в ньому було так багато крутої музики, несподіваних імпровізацій, незабутніх моментів і класних зустрічей з чуттєвими, наповненими спрагою до життя людьми», — написала в Інстаграм Джамала.

Джамала додала, що відчуває себе втомленою, але дуже щасливою.

Шанувальники засипали співачку компліментами.

Після народження другого сина Джамала рішуче боролася з набраними кілограмами і тепер може дозволити собі будь-яке вбрання. За словами співачки, її на такі кроки надихає кохання.

Фото Іnstagram.com / jamalajaaa

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