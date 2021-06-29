Бойовик «Судна ніч назавжди» і мультфільм «Бебі Бос 2»: що подивитися в кіно з 1 липня

У четвер, 1 липня, в український прокат виходять шість нових фільмів. Кінотеатри роблять ставку на мультфільм «Бебі Бос 2: Сімейний бізнес» і бойовик з елементами фільму жахів «Судна ніч назавжди». Любителі французького кінематографа отримали можливість подивитися відразу дві комедії — «За що нам це?» з Крістіаном Клавье і «Школа хороших дружин» з Жюльєт Бінош. Шанувальників Ліама Нісона може зацікавити картина «Крижаний дрифт». Цінителі скандинавських детективів напевно знайомі з творами датського письменника Юссі Адлер-Олсена, тому будуть раді дізнатися, що з'явилася екранізація одного з його романів — «Відділ Q: Ефект Марко».

«Бебі Бос 2: Сімейний бізнес»

(6 +, США, DreamWorks Animation і Universal Pictures, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Перша частина мультика «Бебі Бос» (відомий також як «Бос-молокосос») вийшла в 2017 році і користувалася величезною популярністю. Касові збори в світовому прокаті склали 528 мільйонів доларів при бюджеті 125 мільйонів доларів. Стрічка номінувалася на «Оскар» і «Золотий глобус». В її основу були покладені книги американської письменниці Марли Фрейзер про хлопчика Тіма і його брата-малюка, який насправді виявився таємним агентом компанії BabyCorp. Вона спеціалізується на виробництві… дітей. У Бебі Боса було важливе завдання — перешкодити чолові компанії «Песик» Френсісу вивести породу «вічного цуценя». Його план полягав у тому, що цуценята так зачарують дорослих, що ті більше ніколи не захочуть заводити дітей і переключать всю свою любов на собак. Френсіс хотів вкрасти любов у всьому світі. Бебі Бос і Тім йому завадили, хоча спочатку між братами встановилися не дуже хороші стосунки…

У другій частині головні герої виросли і віддалилися один від одного. Тім намагається присвятити весь свій час сім'ї. Тед зайнятий бізнесом. У Тіма є маленька дочка Тіна, яка явно пішла в дядька. Вона всіма командує. Одного разу Тім дізнається, що Тіну намагається заманити до себе якийсь лиходій, який збирає армію злих малюків. Щоб врятувати дочку та інших дітей, Тім звертається за допомогою до брата…

Зняв другу частину Том Макграт, який чудово відомий по серії мультиків «Мадагаскар». В оригінальній версії його голосом говорить Шкіпер. Крім того, Макграт є режисером другої і третьої частини. Том також зняв одну серію «Бебі Боса» і популярний мультфільм «Мегамозок». Озвучив Бебі Боса Алек Болдуін.

«Судна ніч назавжди»

(16+, США, Universal Pictures, бойовик, жахи, бюджет — 25,8 мільйона доларів)

Це п'ята і, як стверджують автори ідеї, заключна частина кіносеріі «Судна ніч», яка набула статусу культової. Цікаво, що в оригіналі вона називається The Purge — «Чистка». Перший фільм вийшов у прокат у 2013 році. Бюджет картини за голлівудськими мірками був кумедним — 3 мільйони доларів. Однак касові збори склали 89,3 мільйона доларів! Глядачам сподобалася картина, в якій розповідалося, як у 2014 році в США до влади прийшла тоталітарна політична партія. Нова влада ввела одну ніч в році, коли можна здійснювати будь-які злочини, а поліція, швидка допомога та інші служби не працюють. Через вісім років в країні завдяки «судній ночі» повністю зникли злочинність і безробіття… Режисером фільму був Джеймс де Монако. Через рік він же зняв «Судну ніч 2». В оригінальній назві присутнє ще слово «Анархія». Відрізнялася вона від першої картини тим, що де Монако ввів нових героїв і збільшив масштаб, показавши цю дистопію на прикладі не однієї сім'ї, а цілого міста. Касові збори виявилися ще більшими — 111,9 мільйона доларів при бюджеті 11 мільйонів доларів.

Студія Universal Pictures повірила у Джеймса, і в 2016 році він зняв третю частину — «Рік виборів». Дія переноситься в 2040 рік. Але ідея залишається незмінною. «Чистку» суспільства повинні проводити самі громадяни, а владі краще не втручатися. Касові збори — 118,6 мільйона доларів при бюджеті 10 мільйонів доларів.

У четвертій частині «Судна ніч. Початок» (в оригіналі — «Перша чистка») де Монако в кріслі режисера змінив Джерард Макмюррей. Він знову повернувся у 2014 рік і показав альтернативну версію подій. І знову на картину чекав комерційний успіх. Касові збори — 137,1 мільйона доларів при бюджеті 13 мільйонів доларів.

«Судна ніч назавжди» покликана поставити крапку в культовій дистопіі. Доручено це зробити дебютанту Еверардо Гоуту. Головні ролі у фільмі виконали Ана де ла Регер, яка знімалася в попередніх частинах, і Джош Лукас («Лінкольн для адвоката», «Медальйон»). За сюжетом у США до влади приходить нова політична сила, яка скасовує судну ніч. Але є угруповання, яке не підкоряється цьому рішенню.

«Льодовий дрифт»

(12+, США, The Solution Entertainment Group і Netflix, пригоди, трилер)

На шахті з видобутку алмазів в Канаді сталася аварія. Шахтарям потрібна термінова допомога. Дістатися до них можна тільки по замерзлій ділянці океану на вантажівках. Це смертельно небезпечно. Машини повинні рухатися з певною швидкістю й ні на хвилину не зупинятися, інакше лід не витримає…

Головну роль у фільмі зіграв відомий актор Ліам Нісон, який отримав премію «Оскар» за головну роль у фільмі Стівена Спілберга «Список Шиндлера». Однак масовому глядачеві Нісон відомий більше по бойовиках «Заручниця», «Прогулянка серед могил», «Снігоприбиральник» і безлічі інших подібних картин, в яких він зіграв крутого хлопця. «Льодовий дрифт» (в інтернеті відомий також під назвою «Льодовий драйв») знімався для кінопрокату, однак у березні 2021 року права на нього придбала стрімінгова компанія Netflix. Критики дали фільму середні оцінки. Вони відзначають гру Нісона, але називають картину нудною і передбачуваною. На сайті рецензій Rotten Tomatoes рейтинг «Льодового дрифту» становить 44%.

«Школа хороших дружин»

(12+, Франція — Бельгія, France 3 Cinéma, комедія)

Дія фільму відбувається у 1968 році у Франції. Головна героїня заробляє на життя тим, що веде платні курси для жінок. Вона вчить їх бути берегинями сімейного вогнища, ідеальними дружинами і господинями. Однак у повітрі віють інші настрої. Весна 1968 року — час молодіжного бунту у Франції, масових акцій протесту, час революції. І школа хороших дружин не вписується в цю нову реальність…

Зняв комедію Мартен Прово («Поцілунок Беатріс»). Головну роль виконала зірка французького кіно Жюльєт Бінош, лауреат премії «Оскар» («Англійський пацієнт»), володарка «Срібної пальмової гілки» Каннського кінофестивалю («Копія вірна») і премії «Сезар» («Три кольори: Синій»). У Франції та Бельгії картина вже зібрала в прокаті 5,9 мільйона доларів. У фільмі звучать пісні у виконанні Джо Дассена, Сальваторе Адамо та інших легендарних французьких співаків, що викликають ностальгію.

«За що нам це?»

(12+, Франція-Бельгія, UGC Distribution і Belga Films, комедія)

В Україні герої цієї комедії добре відомі. Це вже третій фільм про подружжя Клоді та Марі, які виростили чотирьох дочок і насилу пережили весілля трьох з них. Вибір спадкоємиць їх не радував, тому що одна вийшла заміж за араба, друга — за єврея, третя — за китайця. Молодша з сестер тайком від батьків погодилася на заручини з вихідцем з Кот-д'Івуару. Про все це глядачі дізналися ще в першій частині, яка йшла в прокаті в 2014 році під назвою «Божевільне весілля». У світовому прокаті її касові збори склали 151 млн доларів, що є чудовим результатом для французького фільму. Друга частина вийшла на Заході в 2019 році, але в наші кінотеатри чомусь не потрапила. Комерційний успіх був скромнішийм — 47,7 мільйона доларів, хоча у Франції картина зайняла третє місце у списку найкасовіших фільмів 2019 року. І ось тепер режисер Філіп де Шоврон зняв третю частину. І знову дочки та їхні чоловіки приготували Клоду і Марі неприємний сюрприз — вони таємно готують переїзд в іншу країну! Роль Клода у всіх трьох фільмах зіграв знаменитий комік Крістіан Клав'є. Третю частину наші прокатники вирішили не перейменовувати. Очевидно, щоб українські глядачі не сплутали французьку новинку з вітчизняними комедіями «Скажені весілля», які, до речі, зняті на основі фільмів де Шоврона.

«Відділ Q: Ефект Марко»

(16+, Данія-Німеччина, Nordisk Film Production, трилер)

Фільм є екранізацією роману «Ефект Марко» відомого данського письменника Юссі Адлер-Олсена. Його детективи користуються не меншою популярністю, ніж трилогія шведа Стіга Ларссона «Міленіум». Комісар Мерск розслідує старі заплутані вбивства всупереч вказівкам начальства, часто ризикуючи не тільки кар'єрою, а й життям. У цьому фільмі він хоче знайти і врятувати хлопця на ім'я Марко. Цей іммігрант випадково виявив труп, до якого причетний безпосередньо його дядько, що заправляє одним з кримінальних угруповань. Марко тікає. А Мерск розуміє, що тільки цей свідок допоможе йому розкрити вбивство.

Зняв фільм данський режисер Мартін Зандвліет. Роль комісара Мерска зіграв Ульріх Томсен, відомий за серіалами «Той, хто вбиває» і «Чорний список». В інтернеті картина фігурує під назвою «Містеріум: Ефект Марко».

Про фільми, які вийшли в прокат минулого тижня, читайте тут .

Читайте також: Названо кращий фільм в історії українського кіно

9

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter