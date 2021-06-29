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«Безглуздо й смішно»: фанати негативно відреагували на нову фотосесію Маші Полякової

21:02 29 червня 2021
Маша Полякова

Старша донька Олі Полякової, 16-річна Маша, яку у мережі недавно розкритикували за селфі з подругою у дзеркалі, з'явилася на чергових провокаційних світлинах. Фото опубліковано на сторінці її мами Олі Полякової.

Дівчина сидить в гамаку в довгій жовтій спідниці, шарфі, накинутому на оголені плечі, сонцезахисних окулярах і з квіткою у волоссі. Маша зосереджено дивиться вперед, а в руках у неї автомат.

Знімок підписаний «Господиня артеля».

Найбільше не зрозуміли передплатники, чому у руках 16-річної дівчини зброя. Вони вважають, що краще б Маша тримала польові квіти, а так фото виглядає «безглуздо й смішно». У мережі також порадили вчити грамоту — адже у підпису до знімка є помилка. Можливо, той, хто підписував фото, просто не дописав літеру.

Нагадаємо, днями шанувальники обурювалися гарячою фотосесією Олі Полякової.

Фото Instagram / polyakovamusic

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