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«Боїтеся втратити «годівницю»: Катерина Кухар поскаржилася на погрози

8:40 30 червня 2021
Кухар

Прима-балерина національної опери України Катерина Кухар та суддя проєкту «Танці з зірками», яка не так давно стала керівником Київського хореографічного училища, публічно відповіла своїм недоброзичливцям.

«Не треба мені погрожувати! Люди, які упродовж 20 років висмоктували всі соки з головної балетної установи країни, хочуть знову повернути „свої володіння“. Дивно й смішно виглядають деякі „шановні чоловіки“, офіційні і неофіційні управлінці у своїх м'яких кріслах, які сидять за будь-якої влади. Ви боїтеся втратити свою „годівницю“ і боїтеся вийти сам на сам, подивитися в очі. Намагаєтеся вести розправу чужими руками, поставити свою зручну людину … Це все очікувано», — написала Кухар.

Артистка зазначила, що судячи з нападів та цькування, вона рухається у правильному напрямку.

«Я буду діяти в інтересах дітей. Нехай маленькими кроками, поступово і все буде так, як повинно бути. І наш балет буде як в минулі часи — попереду планети всієї. Спасибі всім недоброзичливцям, що допомагаєте розвиватися з ще більшими силами!» — додала балерина.

У мережі Катерину підтримали. Багато хто вважає, що Кухар відроджує балет і дає надію викладачам та учням. Адже до її приходу училище знаходилося у жалюгідному стані. Там багато років не робився ремонт. Обстановка була убогою, зарплати педагогів мізерні. Багато учнів втрачали мотивацію розвиватися через умови, в яких доводилося жити і вчитися.

Раніше Кухар розповіла про свої найстрашніших снах.

Фото Instagram / ekaterinakukhar_official

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