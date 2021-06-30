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«Добре вийшов тільки чоловік»: Приходько поділилася кумедною сімейною фотосесією

10:46 30 червня 2021
Приходько

Українська співачка Анастасія Приходько, яка розповіла про статут своєї сім'ї, опублікувала світлини з дітьми.

Співачка з чоловіком та малюками гуляла у Парку динозаврів й попросила Олександра зробити фото. Що з цього вийшло, Настя опублікувала в Instagram.

На знімку старша Нана щось намагається сказати, Гордій закинув ногу на огорожу, сама Анастасія підтримує малюка й закочує при цьому очі.

«Попросила чоловіка зробити фото. Підніміть руку, кого чоловік фоткає. Без закочування очей. Без домовленостей у пів дня. Є хоча б одна нормальна фотографія. Гаразд, знаю, таких не буває. У будь-якому випадку я чекаю вашої уваги, ми то старалися, особливо Саша»,  — так описала Настя весь процес знімання та його результат.

Шанувальники співачки залишили свої іронічні коментарі.

Нещодавно Приходько разом зі старшими дітьми взяла участь в презентації нової колекції дизайнера Андре Тана YES для дітей і підлітків. Фото вона показала у своєму Instagram-акаунті, супроводивши філософським постом про виховання дітей.

Фото Instagram / prykhodko_official

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